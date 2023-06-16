Важное 16 июня 2023, 10:56 Подмосковье вновь вошло в топ-3 России по инвестиционному климату — Андрей Воробьев Воробьев: Подмосковье сохранило место в топ-3 России по инвестиционному климату

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Подмосковье сохранило место в топ-3 регионов России по инвестиционному климату. Национальный рейтинг озвучили на полях ПМЭФ. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что из года в год задача — создавать все более комфортные условия для бизнеса.

Московская область заняла третье место рейтинга, как и в прошлом году. Андрей Воробьев отметил, что еще в 2015-м регион стартовал с 22-й позиции, а сегодня стабильно входит в топ национального рейтинга.

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«В первую очередь хочу сказать спасибо экспертам АСИ и, конечно, предпринимателям нашего региона за высокую оценку. Второй год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга, хотя стартовали мы, напомню, в 2015 году с 22-го места», — сказал губернатор.

Результаты озвучила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Мы много времени и сил уделяем тому, чтобы ускорять для бизнеса все процессы. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья уточнил, что это, например, льготы для строительства, подключения инфраструктуры, регистрации прав, получения мер поддержки и не только.

«Хотел бы поздравить все регионы, которые в этом году достигли заметного успеха. Конкуренция, безусловно, важна, — она задает темп, ориентирует на результат. <...> Даже чтобы сохранить место в рейтинге, нужно каждый год прибавлять, стараться создавать более комфортные условия для бизнеса», — подытожил Андрей Воробьев.

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