Воробьев назвал максимум ковидных коек в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет 19 тысяч ковидных коек. Перед областным Минздравом стоит задача сделать так, чтобы большего числа мест для больных COVID-19 не потребовалось.

Воробьев напомнил, что эпидемия коронавируса заставила весь мир стать предельно внимательным. Он также отметил, что система здравоохранения области продолжает напряженно работать. Создание дополнительных коек для зараженных новой инфекцией прекратится, когда их будет 19 тысяч.

«Мы видим, что по всей стране, по всему миру и в частности в Подмосковье эпидемия заставляет нас быть предельно внимательными во всех смыслах. Прежде всего, к нашим жителям и к тем направлениям, которые требуют особого внимания, особой нагрузки, особого профессионализма. Поэтому, как и прежде, система здравоохранения у нас напряженно работает», — заявил он.

Мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек. А дальше наша задача — не превышать этот порог Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что также стоит задача оставить в резерве часть из 19 тысяч коек, которые будут запущены до 1 декабря. На данный момент в разных местах находится от 20 до 25% свободных коек.

Андрей Воробьев рассказал, что местный Минздрав создал специальные бригады, благодаря чему сотрудники выезжают в различные красные зоны, чтобы убедиться в правильности протокола лечения.

«Особое внимание мы по-прежнему уделяем амбулаторному звену. Нагрузка на него очень заметная, но лечение по назначению врача — это единственный правильный и верный способ», — отметил он.

Кроме того, глава региона обратил внимание, что антибиотики нужно употреблять только по назначению лечащего врача.

«Это критически важная тема. Прошу наш Минздрав, наших главных врачей очень внимательно следить за протоколами, которые включают в себя антибиотики только на определенных стадиях», — подчеркнул Воробьев.

На прошлой неделе Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к вакцинации от коронавируса.