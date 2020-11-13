Губернатор Подмосковья рассказал, как в регионе готовятся к вакцинации от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регион постепенно поступают вакцины от коронавируса. Сейчас уже готовятся пункты, в которых граждане смогут сделать прививки.

«Мы получаем потихоньку вакцину. Начинали с 20, потом 200, на следующей неделе мы ждем тысячу вакцин. То есть нарастает объем, но тем временем мы готовим пункты по вакцинации. Потому что вакцина должна храниться при -18 градусах. Должен быть морозильник. Должен быть специалист, который и готовит тебя к прививке, и дальше сопровождает. Поэтому такие пункты будут открыты в каждой территории и мы этому уделяем внимание», — сказал Андрей Воробьев в эфире «России 24».

Он уточнил, что уже готовится 64 пункта вакцинации, всего же их будет около 80.

Массово вакцина придет в Подмосковье в январе, говорил губернатор Андрей Воробьев. Сделать ее можно будет по полису ОМС бесплатно.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что уже есть данные об эффективности вакцины. От нее вырабатываются антитела, которые позволят человеку не заболеть в дальнейшем.