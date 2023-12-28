Подмосковье 28 декабря 2023, 13:11 Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры Подмосковья в 2024 году Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

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В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Оба проекта поддержал президент Владимир Путин, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Детский госпиталь имени Леонида Рошаля откроется в Красногорске 1 июня. Там будут работать 28 отделений и почти 500 коек.

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«Это современный детский госпиталь имени Л. М. Рошаля, который будет оснащен всем необходимым, на почти 500 коек и 28 профилей. Главврач нашел специалистов на большинство кафедр, и команда сформирована. Поэтому детский госпиталь в Красногорске мы запускаем плюс-минус 1 июня», — сказал Воробьев.

Второе важное медучреждение начнут строить в Балашихе, активная стадия работ запланирована на начало весны. Больница на почти 1,5 тысячи коек будет востребована у жителей всей восточной части региона.

По слова губернатора, оба учреждения станут «верхушкой» системы здравоохранения области, где будет работать самое современное оборудование и высококвалифицированные врачи.

Это некая «верхушка» здравоохранения, самая высокотехнологичная, которая будет и лечить, и делиться методиками. Андрей Воробьев

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