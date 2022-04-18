Воробьев назвал города Подмосковья с наибольшим сельскохозяйственным потенциалом

Волоколамск, Зарайск и Луховицы «имеют потенциал» увеличения посевных площадей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник. Он рассчитывает, что в 2022 году посевные площади вырастут на пять — семь процентов, и урожай превысит прошлогодние показатели.

«За последние годы мы, по сути, в два раза увеличили посевные — с 460 до 900 с лишним тысяч гектаров. Но у нас в запасе еще кое-что есть», — рассказал Воробьев.

По его словам, сейчас в регионе проводится совместная с федеральными властями работа по импортозамещению в части сельского хозяйства и по размещению новых региональных производств в этой сфере.

«Не только земля работает, но и перерабатывающая промышленность тоже должна следовать за ней», — пояснил глава Московской области.

Он добавил, что в современном мире урожайность «достигается технологиями, семенами».

Ранее стало известно, что в 2022 году Подмосковье нарастит урожай капусты.