Подмосковье нарастит урожай капусты в 2022 году
Полевые работы Подмосковья начнутся уже в третьей декаде апреля. Аграрии планируют увеличить производство овощей, зерновых и масличных культур не менее чем на 10%. Это цель, поставленная губернатором Андреем Воробьевым.
В приоритете, например, увеличение производства капусты и картофеля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
По его словам, в этом году планируют собрать около 86 тысяч тонн капусты, в том время как в 2021-м было 75,5 тысячи тонн.
Благодаря федеральной и региональной поддержке аграриев ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье на 10%
Владислав Мурашов.
Воробьев дал поручение увеличить посевные площади на 5%. Задача — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.
«Одной только капусты, которая сейчас так волнует жителей, мы ожидаем собрать около 86 тысяч тонн», — отметил министр.
В начале мая рассада капусты из теплиц отправится в открытый грунт, а первый урожай ранних сортов соберут в первой декаде июля.