Подмосковье нарастит урожай капусты в 2022 году

Полевые работы Подмосковья начнутся уже в третьей декаде апреля. Аграрии планируют увеличить производство овощей, зерновых и масличных культур не менее чем на 10%. Это цель, поставленная губернатором Андреем Воробьевым.

В приоритете, например, увеличение производства капусты и картофеля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

По его словам, в этом году планируют собрать около 86 тысяч тонн капусты, в том время как в 2021-м было 75,5 тысячи тонн.

Благодаря федеральной и региональной поддержке аграриев ожидается прирост валового сбора овощей в Подмосковье на 10% Владислав Мурашов.

Воробьев дал поручение увеличить посевные площади на 5%. Задача — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.

«Одной только капусты, которая сейчас так волнует жителей, мы ожидаем собрать около 86 тысяч тонн», — отметил министр.

В начале мая рассада капусты из теплиц отправится в открытый грунт, а первый урожай ранних сортов соберут в первой декаде июля.