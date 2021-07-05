Воробьев назвал главную задачу властей в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главную задачу, которая стоит перед властями в регионе. Они должны быть в постоянной коммуникации с жителями.

«На прошлой неделе была проведена большая прямая линия с нашим президентом. Задавали огромное количество вопросов из разных регионов нашей страны. Каждый смотрел, наблюдал, вникал в проблемы своего городского округа. Наша задача, как и прежде, — быть постоянно на связи, на обратной связи, о которой говорил президент», — сказал Андрей Воробьев на заседании с подмосковными министрами.

Губернатор подчеркнул, что ключевая задача министров и глав муниципальных образований находится в постоянном контакте с жителями.

За благоустройство, работу хозяйства на вверенных территориях отвечают профессионалы. Задача глав — сообщать об этом жителям и отвечать на все поставленные вопросы.

«Это все наша территория, наше Подмосковье. Очень надеюсь, что каждый человек, который задает нам вопросы, получает своевременные и доходчивые ответы, реакцию на решение той или иной проблемы», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что многие главы муниципальных образований Московской области и представители министерств уже активно ведут эту работу. Губернатор призвал продолжать ее в летний период, когда жители чаще проводят время на улицах, в парках, коттеджных поселках и СНТ.

Благоустройство деревень продолжается в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что для нескольких населенных пунктов ключевыми проблемами остаются прокладка дорог и газификация.

«Первая проблема — подвести к ним дороги. Их много, а дороги стоят немало. Здесь у нас есть должок, и мы эту программу реализуем. И второе — очень высокий запрос на газ», — заявил он.

Губернатор отметил, что строительство дорог и проведение газа в деревни Подмосковья обязательно решат. Андрей Воробьев напомнил, что вопросы газоснабжения президент поручил решить во всех регионах страны во время послания Федеральному собранию.