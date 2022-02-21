Воробьев напомнил о повышении зарплат операторов 112 в Подмосковье с 1 марта

Операторам единой службы 112 в Московской области с 1 марта повысят зарплаты на семь тысяч рублей. Об утвержденных мерах поддержки в ходе совещания с зампредами напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем заботиться о наших профессионалах — тех, кто работает на переднем фронте. Это сегодня, в частности, операторы 112. Я анонсировал уже повышение зарплат в разных сферах. Это и здрав, и образование. Я хочу сказать, что с 1 марта мы всем операторам 112 добавим семь тысяч рублей ежемесячно к окладу, чтобы обеспечить повышение зарплаты», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что операторы на линии 112 испытывают очень заметную нагрузку. Их работа очень важна для всех. Вместе с тем Воробьев напомнил, что они несут огромную ответственность.

«Обращаю внимание, что это муниципальные службы. Работать они должны эффективно. Должны присутствовать и вежливость, и чуткость, но самое главное — профессионализм. Четкие алгоритмы, как помочь человеку в разных ситуациях», — подчеркнул глава Подмосковья.