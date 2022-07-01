Воробьев: конкурс на субсидии по франшизе начался в Подмосковье

Прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе начался в Подмосковье. Это новая льгота, благодаря которой компании могут частично компенсировать затраты, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новая мера поддержки доступна малому и среднему бизнесу, начинающим и уже работающим по франшизе юридическим лицам и ИП.

Открыть свое дело — это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план Андрей Воробьев.

Предприниматели, работающие по франшизе федеральных сетей, смогут получить субсидию до 500 тысяч рублей и тем самым компенсировать до 30% затрат.

В случае приобретения подмосковной франшизы речь идет о субсидии до миллиона рублей. Это компенсация до 50% затрат.

«Многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая», — добавил Воробьев.

Подать заявку можно на «Госуслугах» Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Мы решили сделать бизнес по франшизе устойчивее на старте: компенсируем до половины трат на аренду, коммунальные платежи, покупку оборудования Андрей Воробьев.

По его словам, на меру поддержки выделили 100 миллионов рублей. Оформить льготу можно в электронном виде.