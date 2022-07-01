Воробьев: конкурс на субсидии по франшизе начался в Подмосковье
Прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе начался в Подмосковье. Это новая льгота, благодаря которой компании могут частично компенсировать затраты, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Новая мера поддержки доступна малому и среднему бизнесу, начинающим и уже работающим по франшизе юридическим лицам и ИП.
Открыть свое дело — это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план
Андрей Воробьев.
Предприниматели, работающие по франшизе федеральных сетей, смогут получить субсидию до 500 тысяч рублей и тем самым компенсировать до 30% затрат.
В случае приобретения подмосковной франшизы речь идет о субсидии до миллиона рублей. Это компенсация до 50% затрат.
«Многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая», — добавил Воробьев.
Подать заявку можно на «Госуслугах» Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Мы решили сделать бизнес по франшизе устойчивее на старте: компенсируем до половины трат на аренду, коммунальные платежи, покупку оборудования
Андрей Воробьев.
По его словам, на меру поддержки выделили 100 миллионов рублей. Оформить льготу можно в электронном виде.