facebook_pixel
    01 июля 2022, 14:46

    Воробьев: конкурс на субсидии по франшизе начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Прием заявок на субсидии для бизнеса по франшизе начался в Подмосковье. Это новая льгота, благодаря которой компании могут частично компенсировать затраты, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Воробьев: конкурс на субсидии по франшизе начался в Подмосковье | Изображение 1

    Новая мера поддержки доступна малому и среднему бизнесу, начинающим и уже работающим по франшизе юридическим лицам и ИП.

    Открыть свое дело — это не только вложить деньги, но и разработать идею и торговую марку, изучить рынок, создать бизнес-план

    Андрей Воробьев.

    Предприниматели, работающие по франшизе федеральных сетей, смогут получить субсидию до 500 тысяч рублей и тем самым компенсировать до 30% затрат.

    В случае приобретения подмосковной франшизы речь идет о субсидии до миллиона рублей. Это компенсация до 50% затрат.

    «Многих привлекает франчайзинг, благодаря которому можно быстро стартовать. Опыт показывает, что такая модель успешна и выживаемость предприятий высокая», — добавил Воробьев.

    Подать заявку можно на «Госуслугах» Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

    Мы решили сделать бизнес по франшизе устойчивее на старте: компенсируем до половины трат на аренду, коммунальные платежи, покупку оборудования

    Андрей Воробьев.

    По его словам, на меру поддержки выделили 100 миллионов рублей. Оформить льготу можно в электронном виде.