Работающие по франшизе в Подмосковье бизнесмены получат субсидии от властей региона

Власти Подмосковья поддержат тех предпринимателей, которые работают по франшизе. Они получат субсидии на покупку оборудования и не только. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Еще одна инициатива, которая прозвучала, и мы считаем, что она рабочая, эффективная, — поддержка тех, кто работает по франшизе. На этой неделе в Красногорске пройдет форум. Мы распределим первые средства. 1 июля начинается прием заявок на новую меру поддержки — франчайзинг», — рассказал Воробьев.

По его словам, речь идет о субсидии на приобретение оборудования и оплату арендных коммунальных платежей при ведении бизнеса. Субсидию будут выдавать в электронном виде. Губернатор отметил, что это очень удобно — не требует получения справок и других лишних действий.

Воробьев на заседании также отметил важность социального предпринимательства в регионе. В данный момент в Подмосковье работают 722 социальных предпринимателя.