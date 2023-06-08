Важное 08 июня 2023, 14:09 Новый подход к истории. Воробьев и Мединский открыли педагогическую конференцию в Подмосковье Воробьев и Мединский открыли в Подмосковье конференцию о преподавании истории

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Подмосковная конференция «История в учебниках и за пределами учебников» собрала 400 педагогов из разных регионов России. Ее открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Сегодня по заказу Минпросвещения создают новый единый учебный комплекс по истории для школьников 5-11-х классов.

«То, что тема конференции актуальна, нет смысла повторять. Мы это видим по нашим школам, когда встречаемся с ребятами. Запрос на разъяснения нюансов истории очень высокий», — отметил Андрей Воробьев.

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Участниками конференции стали лучшие педагоги, победители и призеры премии «Учитель года».

«Для меня большая честь выступать в Московской области. Мы больше 20 лет поддерживаем товарищеские отношения с Андреем Юрьевичем Воробьевым. Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный, интересный регион, здесь все меняется на глазах — в этом большая заслуга губернатора», — отметил Владимир Мединский.

Новый методический комплекс

Сегодня в России создается новый единый учебно-методический комплекс по истории для учеников с пятого по 11-й класс. Он охватывает период с 1914 года по настоящее время и включает раздел, посвященный СВО.

Научными редакторами стали Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и российский историк Александр Чубарьян.

По словам помощника президента, изучение истории необходимо строить, в первую очередь, на принципах государственной политики.

«Во-первых, это государственная политика. Со времен летописцев всегда кто-то старался влиять на то, что в летописях написано. Поэтому важна государственная политика — как должна изучаться и преподаваться история», — сообщил Мединский.

Создаваемый учебно-методический комплекс подразумевает новый подход к изучению предмета. В учебниках отразили воспитание патриотизма, гордости за предков, гражданской ответственности.

Каждая глава заканчивается ссылками на кинофильмы, научно-популярные произведения и обучающие курсы в интернете.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о заметном увеличении количества победителей школьных олимпиад в Подмосковье.

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