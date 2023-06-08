08 июня 2023, 14:09
Новый подход к истории. Воробьев и Мединский открыли педагогическую конференцию в Подмосковье
Воробьев и Мединский открыли в Подмосковье конференцию о преподавании истории
Подмосковная конференция «История в учебниках и за пределами учебников» собрала 400 педагогов из разных регионов России. Ее открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Сегодня по заказу Минпросвещения создают новый единый учебный комплекс по истории для школьников 5-11-х классов.
«То, что тема конференции актуальна, нет смысла повторять. Мы это видим по нашим школам, когда встречаемся с ребятами. Запрос на разъяснения нюансов истории очень высокий», — отметил Андрей Воробьев.
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Участниками конференции стали лучшие педагоги, победители и призеры премии «Учитель года».
«Для меня большая честь выступать в Московской области. Мы больше 20 лет поддерживаем товарищеские отношения с Андреем Юрьевичем Воробьевым. Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный, интересный регион, здесь все меняется на глазах — в этом большая заслуга губернатора», — отметил Владимир Мединский.
Новый методический комплекс
Сегодня в России создается новый единый учебно-методический комплекс по истории для учеников с пятого по 11-й класс. Он охватывает период с 1914 года по настоящее время и включает раздел, посвященный СВО.
Научными редакторами стали Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и российский историк Александр Чубарьян.
По словам помощника президента, изучение истории необходимо строить, в первую очередь, на принципах государственной политики.
«Во-первых, это государственная политика. Со времен летописцев всегда кто-то старался влиять на то, что в летописях написано. Поэтому важна государственная политика — как должна изучаться и преподаваться история», — сообщил Мединский.
Создаваемый учебно-методический комплекс подразумевает новый подход к изучению предмета. В учебниках отразили воспитание патриотизма, гордости за предков, гражданской ответственности.
Каждая глава заканчивается ссылками на кинофильмы, научно-популярные произведения и обучающие курсы в интернете.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о заметном увеличении количества победителей школьных олимпиад в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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