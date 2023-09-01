Образование 01 сентября 2023, 10:28 Главное — учиться мыслить самостоятельно. Лавров обратился к ученикам гимназии Примакова Глава МИД Лавров 1 сентября обратился к учащимся гимназии имени Примакова

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Гимназия имени Е. М. Примакова год от года укрепляет свой авторитет, репутацию и притягательность для все большего числа россиян, которые хотели бы, чтобы их дети получили образование в этом учебном заведении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед учащимися 1 сентября.

Министр обратил внимание на преподавательский состав гимназии, самые современные образовательные методики и инфраструктуру, которая, по его мнению, не нуждается в каких-то дополнительных комплиментах.

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Отдельно Лавров обратился к первоклассникам гимназии, пожелав им успешно войти в новое для них качество.

«Будут у вас, и наверняка уже состоялись, новые знакомства, новые друзья появятся, будут успехи, но будут и сложности, будут испытания. Вы все преодолеете, я не сомневаюсь, если будете слушать своих учителей, которые вам будут помогать учиться мыслить самостоятельно. Это самое главное», — подчеркнул глава МИД.

В обращении к ученикам 11-х классов он отметил, что уже совсем скоро их ждут экзаменационные испытания, предстоит выбирать вуз и определять дальнейший путь в жизни.

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Лавров пожелал гимназистам сделать такой выбор, который отвечал бы их собственным интересам и помог бы состояться в жизни в качестве самостоятельных и успешных людей.

«Если кто-то после завершения 11-го класса выберет поступать в МГИМО, я не буду возражать, мы будем только рады, потому что наш вуз пополняется за счет самых талантливых выпускников школ со всей нашей Родины, но прежде всего из Московского региона», — добавил министр.

Лавров напомнил, что имя Евгения Примакова, которое носит гимназия, связано с огромным количеством великих событий в жизни страны, в становлении Российской Федерации как самостоятельного независимого государства, с формированием ее внешней политики, которая в полной мере сохраняет свою актуальность сегодня.

«Евгений Максимович навсегда останется в нашей памяти как великий дипломат, ученый, государственный деятель. Прошу, чтобы всей своей учебной, всеми своими делами вы были достойны его памяти. Удачи вам и успехов», — заключил министр.