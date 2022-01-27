Воробьев: еще 90 датчиков для контроля за качеством воздуха появятся в Подмосковье

Для контроля за качеством воздуха в Московской области внедрена система мониторинга. В рамках нее работает больше 200 датчиков, в этом году будут установлены еще 90. Об этом губернатор Андрей Воробьев объявил во время обращения к жителям.

«Что ключевое — мы должны те датчики, которые мы устанавливаем, мы их уже установили 209, в этом году еще 90 датчиков установим. Установил ты датчик — и что произошло в твоей жизни? Ничего, если ты не можешь зайти на какой-то ресурс, например „Яндекс“, чаще всего мы им пользуемся, или сберовский ресурс, не важно. Важно, чтобы ты мог кликнуть „Экология в Подмосковье“ и увидеть датчики соответственно, атмосферу, климат, где ты находишься», — сказал он.

По его словам, это задача для властей Подмосковья является принципиальной. Он выразил надежду на то, что ее удастся реализовать.

Также Воробьев рассказал, что модернизация 30 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода» стартует в Московской области в 2022 году. В частности, это коснется Талдома, Можайска, Солнечногорска. Проект затронет 760 тысяч жителей региона, он должен завершиться к 2025 году.