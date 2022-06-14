Воробьев: еще 59 прудов и озер расчистят в Подмосковье к концу года

Еще 59 водоемов Подмосковья благоустроят до конца года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, на это есть большой запрос от жителей, ведь пруды и озера — самые популярные места отдыха.

Водоемы благоустроят по программе «100 прудов и озер». Как подчеркнул глава Подмосковья, она очень востребована.

Люди часто выбирают водоемы для летнего отдыха, проводят время с семьей и хотят быть уверены, что их ребенок не наступит на стекло или гвоздь Андрей Воробьев.

Он добавил, что сейчас начался очередной этап программы «100 прудов и озер». В ее основе — пожелания жителей. Они голосуют за объекты, которым требуется преображение, на портале «Добродел».

«В прошлом году по просьбам жителей мы уже расчистили 48 водоемов, некоторые объекты дополнительно благоустроили. План на этот год — привести в порядок еще 59», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, жители активно поддерживают голосование. В 2020 году участие приняли 10 тысяч человек, а в 2021-м — в семь раз больше.

«Наша задача — отвечать на запрос, поэтому наша программа выходит за рамки заявленных 100 объектов», — сказал он.

В прошлом году программа помогла ликвидировать около 100 незаконных водосбросов, отправить на переработку 10 тонн мусора, удалить сухостойные деревья.

Программа рассчитана на три года, чтобы в Подмосковье стало еще больше чистых и живописных водоемов Андрей Воробьев.

В порядок приводят не только дно, но и прибрежные зоны водоемов.