Водоемы Подмосковья начали очищать по программе «100 прудов и озер»

В Подмосковье приступили к новому этапу программы «100 прудов и озер». Об этом сообщили в региональном Минэкологии. Водоемы, которые очистят в этом году, выбирали местные жители — всего было отобрано 59 объектов.

Программа «100 прудов и озер» реализуется по инициативе Минэкологии, а жители Подмосковья с охотой участвуют в голосовании. Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, с каждым годом популярность проекта только растет. И если в 2020 года в голосовании приняли участие 10 тысяч человек, то в 2021 — 70 тысяч. В этом году планируют расчистить 59 водоемов, которые выбрали жители области.

«Сейчас работы уже начались на Черноголовском и Купавинском прудах в Богородском округе. На объекты выведены четыре специальные амфибии, закупленные в прошлом году. В ближайшее время начнется расчистка и других водных объектов в рамках программы», — рассказал Тихон Фирсов.

Министр напомнил, что годом ранее по программе очистили 48 объектов, а некоторые из них дополнительно благоустроили по инициативе муниципалитетов. Всего специалисты ликвидировали около 100 точек незаконного водосброса, утилизировали порядка 10 тонн мусора, а с прибрежных зон удалили сухостойные деревья.

Кроме этого сотрудники министерства расчистили берега Оки в Серпуховском городском округе и Тарусе Калужской области. Три региона присоединились к акции «Вода России», приуроченной ко Дню Эколога 5 июня.