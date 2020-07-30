Воробьев: детей нужно учить программированию на внеклассных занятиях в школах

Современное образование должно давать знания в области компьютерных технологий — по крайней мере, тем детям, кому они интересны. Важно, чтобы школьников учили этому в том числе на факультативах. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, обсуждая строительство новых школ в области.

«Кроме обычной учебной программы очень важно, чтобы это великолепное здание (школа — прим. ред.) работало и после уроков. <…> Чем хотят заниматься дети, кроме спорта, рисования, традиционных направлений? Сейчас очень востребовано все, что связано с программированием, web-дизайном, компьютером. Нужно обратить внимание на поиск специалистов, которые дадут ребятам необходимые здания», — подчеркнул глава региона.

Мир меняется, и ребят надо учить тому, что делает их востребованными и конкурентоспособными Андрей Воробьев.

Новые школы Московской области

Обеспечить жителей Московской области качественным современным образованием — такая задача стоит перед властями региона. В этом году к 1 сентября в Подмосковье будет сдана 21 школа. Пять школ уже полностью готовы, а еще 16 введут в строй к 1 сентября.

Ученики и самых отдаленных, и расположенных вблизи столицы школ должны получать хорошее образование, сказал глава Подмосковья. Чтобы воплотить это в жизнь, большое внимание уделили выбору руководителей учебных заведений, которые набирают в свои команды педагогов.

«По итогам 2019–2020 учебного года мы находимся достаточно высоко и входим в тройку лидеров по качеству образования. Наша задача — не просто вводить школы, а давать максимально качественное образование. <...> Мы научились строить школы, они радуют глаз. И сейчас главный акцент именно на подбор команд», — подчеркнул губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина акцентировала, что кандидаты на должность руководителя школы проходят многоступенчатую систему отбора. Первое требование к директору — профессиональный навык, а второе — те люди, которых он приводит в команду.

В Мытищах в этом году сдают школу на 1100 мест. В 2021 году будет сдано еще две, а в проекте — еще три. «Мытищи у нас флагман, у них очень много школ в зеленой зоне, успешных учеников, хорошие результаты», — заметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отдельно отметил школу в Волоколамске, она находится в большом современном здании и обладает полным комплектом учителей. Ее выпускники традиционно поступают в лучшие медицинские вузы России.

Население Московской области растет. За последние три года зарегистрировано 297 тысяч новых жителей. Губернатор сделал особый акцент на том, что строительство социальных объектов, в том числе школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, имеет стратегическое значение для развития региона и повышения качества образования.

Более 700 подмосковных учеников уже получили максимальный балл за ЕГЭ. И это почти на 70% больше, чем в 2019 году. Итоги неокончательные, еще неизвестны результаты экзаменов по по биологии, иностранным языкам и предметам, сданным в резервные дни.