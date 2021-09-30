Подмосковным медработникам станут доплачивать за каждого привитого от COVID-19

Работающим в государственной системе здравоохранения медикам из Подмосковья будут доплачивать по 200 рублей за каждого человека, привитого от коронавируса. Речь идет о тех специалистах, которые непосредственно задействованы в вакцинации.

«Основная наша задача — поддержать в регионе высокие темпы вакцинации от COVID-19. Коронавирус никуда не ушел, но у нас есть современные и эффективные вакцины. Выбор в пользу прививки сделали уже почти 3,6 миллиона человек», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы пройти вакцинацию от ковида в Подмосковье, человек должен прийти в прививочный пункт с паспортом и полисом ОМС. Вакцинироваться может любой желающий, которому исполнилось 18 лет, совершенно бесплатно.

Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно на найти на посвященном прививке сайте.

Губернатор региона Андрей Воробьев на заседании Мособлдумы, прошедшем 30 сентября, заявил, что в Подмосковье за последние пять-семь дней зафиксировали рост заболеваемости. За последние сутки у 1216 жителей Московской области подтвердился COVID-19. Всего в России за последние 24 часа выявили 23 888 случаев, написало РИА ФАН.