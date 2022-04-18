Воробьев анонсировал большую встречу с IT-компаниями из Подмосковья

Большая встреча с представителями IТ-отрасли Московской области пройдет 19 апреля у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом он сообщил во время заседания регионального правительства.

«Завтра у меня будет большая встреча с IT-компаниями, которые работают на территории Подмосковья. Интересно будет узнать их планы и то, в чем нужна наша поддержка. Увидеть горизонты их дальнейшего развития», — сказал он.

По его словам, в IT-индустрии в регионе задействованы 28 тысяч человек. Он подчеркнул, что IT-технологии, умные решения, имеют в современном мире определяющее значение.

«И мы со своей стороны должны максимально оказать здесь внимание», — заметил губернатор.

Ранее стало известно, что по решению главы региона Андрея Воробьева Мособлдума приняла новые законы для поддержки IT-сферы. Речь идет о снижении налоговых ставок в Московской области.