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Новый этап благоустройства набережной Красногорска завершится в сентябре — Андрей Воробьев

Губернатор Воробьев проверил благоустройство набережной в Красногорске

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Еще 350 метров набережной Павшинской Поймы благоустроят к концу сентября в Красногорске. Там протянется новая велодорожка, появятся амфитеатр и теневые навесы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что место отдыха преобразится с учетом пожеланий жителей.

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Масштабное благоустройство набережной в микрорайоне Павшинская Пойма началось в 2018 году. С тех пор преобразились разные ее части, и теперь завершается очередной этап.

Считаю количество колясок здесь и постоянно сбиваюсь со счета. Очень популярное место. Люди гуляют, и после школы вижу ребят на спортивной площадке

Андрей Воробьев.

Сейчас продолжается благоустройство участка набережной от дома № 14 до дома № 18. По просьбам жителей обустроят теневые навесы для отдыха, появится пандус, создадут рекреационную зону.

«Разные части Павшинской Поймы мы делаем несколько лет. Тихая зона преобразилась в 2018 году, в 2019-м — площадь вокруг храма, в 2020-м и 2021-м — набережная», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Задача на этот год — улучшить облик еще 350 метров территории рядом с водой. Это парковая зона, которая протянулась до школы.

По словам Хайкина, основные работы завершатся уже к середине месяца, а полностью благоустройство сделают к 27 сентября.

Здесь живет большое количество жителей. И, конечно, важно иметь возможность комфортно гулять с детьми

Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что не хватает комфортного павильона, в котором можно было бы пить чай и отдыхать с видом на водоем.

«Эту тему мы сейчас прорабатываем с инвесторами и жителями. У нас инвестор разработал уже два варианта павильона, которые сейчас обсуждаются», — рассказал министр благоустройства Подмосковья.

До конца года в Московской области благоустроят шесть набережных: в Красногорске, Одинцове, Серпухове, Электрогорске, Кашире и Бронницах

Красногорск

Отдых

Благоустройство

Андрей Воробьев

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