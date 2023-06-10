Подмосковье 10 июня 2023, 17:46 Семинар о влиянии искусственного освещения на окружающую среду прошел в Красногорске Министерство благоустройства Московской области

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Семинар на тему «Стандарт систем наружного освещения территорий Московской области» состоялся в Красногорске, сообщила пресс-служба регионального Министерства благоустройства. Участники мероприятия обсудили влияние искусственных источников света на экологию.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, проекты по преображению лесопарковых зон минимально касаются природной среды.

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«Современные технологии и исследования ученых нам помогают сохранять баланс и не нарушать жизнь флоры и фауны, поэтому важно проводить подобные мероприятия, где специалисты делятся своими наработками и опытом», — рассказал министр.

Также специалисты рассмотрели вопросы влияния искусственного освещения на зрение человека. Доклад на эту тему подготовил директор по развитию группы компаний «ЦЕРС» Максим Реунов.

О проблемах и их решениях в сфере воздействия электронного света на биосферу рассказал эксперт по экологии, кандидат биологических наук Иван Юрьевич Новицкий. Специалист представил материал об изучении влияния искусственного освещения на сон птиц. По итогам исследований выяснилось, что теплый светом практически не ухудшает качество отдыха пернатых, в то время как при холодном свете они спят значительно меньше. На основании эксперимента ученые пришли к выводу, что для создания более комфортной среды уровень света в регионе нужно менять до 2200-3000 кельвинов.

Кроме того, на семинаре выступила член Российской экологической академии, эксперт в области биологии, экологии, природопользования и экологического просвещения Вероника Тарбаева. Она рассказала об освещении уникальных природных мест и заповедников, а также о том, можно ли повторить уровень естественного света от луны и солнца. Специалист отметила, что максимально приближенным к лунному спектру является светодиод с цветовой температурой 2300 кельвинов. Этот уровень минимизирует негативное воздействие при освещении в парковых зонах и местах обитания птиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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