19 января 2024, 23:04
Вопросы транспортного обслуживания и ЖКХ обсудили на заседании выездной администрации во Фрязине
Выездное заседание администрации Фрязина впервые в этом году прошло в лицее имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева. Жителям ответили на волнующие их вопросы, в числе которых сфера ЖКХ, благоустройство и культура.
Прием граждан провели сотрудники муниципальной администрации, представители окружного Совета депутатов, Мособлдумы, ресурсоснабжающих организаций, а также глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
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Одна из жительниц Фрязина Инна Левыкина рассказала о своих положительных впечатлениях от участия в работе выездной администрации. Во время разговора с представителем из сферы здравоохранения она обсудила текущую ситуацию в медицине и отметила, что видит прогресс и стремление властей к развитию этой области.
«Я осталась довольна организацией встречи с жителями», — отметила жительница Фрязина Инна Левыкина.
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан отметил высокое качество работы команды Дмитрия Воробьева с местными жителями и подчеркнул, что каждый из них получил ответы на волнующие вопросы.
Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев добавил, что жители задавали вопросы, связанные с ЖКХ, комплексным развитием территорий, транспортным обеспечением.
«Уверен, что все эти вопросы найдут достойное решение», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.
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Фрязино
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