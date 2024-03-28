Подмосковье 28 марта 2024, 21:33 Вопрос социальной газификации обсудили на встрече с жителями деревни Жостово пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в деревне Жостово. На приеме населения присутствовали представители администрации, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

На прием записались 43 жителя Жостово. Основную долю из заданных 68 вопросов заняли социальная газификация и землеустройство. В числе актуальных оказались также дорожная тема, снабжение электроэнергией и содержание придомовых территорий.

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Все обращения зафиксировали и взяли на контроль, некоторые проблемы передали на дальнейшее рассмотрение специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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