Подмосковье 21 июня 2023, 11:56 Вопрос с отключениями воды в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске решат летом

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Жители микрорайона Цемгигант в Воскресенске страдают от частых отключений воды. Сотрудники администрации округа встретились с горожанами и пообещали решить этот вопрос в течение полутора месяцев.

Об авариях и ситуации с водой у соседей, о подвозе технической воды в микрорайон люди узнают из чатов. Попытки дозвониться в управляющую компанию — к результату не приводят. Хотя квитанции на оплату услуг ЖКХ жители получают и оплачивают вовремя.

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Коммунальщики говорят, что из-за отсутствия задвижек, когда происходит авария, отключать приходится весь микрорайон. Зимой здесь так же были проблемы с отоплением. Температура воздуха в квартирах не поднималась выше 15 градусов.

Сегодня «Газпромтеплоэнерго» прокладывает новые теплотрассы. А вот проблему с водой, по словам представителей управляющей компании, быстро решить не получится.

«Задача поставлена перед ресурсниками и управляющими компаниями провести мероприятия промывок, замены по текущему ремонту. В рамках подготовки к отопительному сезону. <…> Мероприятия по приведению в порядок водоотведения, теплоснабжения и так далее уже проводятся», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Воскресенск по ЖКХ Сергей Гвоздиков.

Ситуация с качеством воды должна заметно улучшиться в ближайших месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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