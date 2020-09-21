«Не позволим обманывать людей»: Воробьев поручил разобраться с двойными платежками в Красногорске

С декабря 2019 года на замену прежней управляющей компании пришла новая — «ЖКХ-Онлайн». С тех пор жителям требовалось отправлять свои платежи только туда, но ее предшественник не перестал присылать счета.

В отношении «ДЭЗ» возбудили уголовное дело, а Андрей Воробьев поручил помочь каждому пострадавшему.

Людей вводить в заблуждение и обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу добросовестно провести и помочь пострадавшим жителям Андрей Воробьев.

За дело взялись правоохранительные органы. Каждому жителю, который перевел деньги недобросовестной УК, Андрей Воробьев распорядился помочь.