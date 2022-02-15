Волонтеры в Одинцове сдали кровь в качестве доноров

Волонтеры Подмосковья пришли на помощь Одинцовскому отделению переливания крови — там испытывали нехватку биоматериала. Кто-то сдает кровь регулярно, ведь это несложно и безопасно.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтер Стефан сдавал кровь уже в пятый раз — хочет стать почетным донором. Признается, что при первой сдаче были опасения, но вскоре они исчезли.

«Полностью безболезненно, никаких побочек, наоборот, хорошо, что кровь обновляется, организм становится более крепким», — поделился общественный деятель Стефан Ангелов.

Источник фото: телеканал «360»

Перед сдачей крови доноры обязательно посещают врача. На приеме измеряют температуру, давление и пульс. Также донора обязательно взвешивают. Затем происходит сдача крови, правда, сначала предварительная, из пальца. На ней определяют группу крови, резус-фактор и уровень гемоглобина.

Источник фото: телеканал «360»

Чаще всего донорская кровь необходима при выполнении сложных операций, в реанимациях и хирургических отделениях.

«Ковидные пациенты, у них разные осложнения, теряют гемоглобин довольно часто, и поэтому мы их обеспечиваем», — рассказала заведующая отделением переливания крови Одинцовской областной больницы Алена Курцер.

Источник фото: телеканал «360»

Записаться на сдачу крови можно по телефону, который указан на официальном сайте Одинцовской больницы. Прием ведется по вторникам и четвергам.