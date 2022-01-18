Около 30 тысяч доноров из Подмосковья получат выплату в увеличенном размере

Выплату назначили уже для 30 тысяч почетных доноров Подмосковья. В этом году они получат ее в увеличенном размере.

Речь идет о ежегодной выплате. Это отметили в Министерстве социального развития Московской области.

Размер выплаты составляет около 16 тысяч рублей. Чтобы ее начислили, заявителю нужно обратиться в МФЦ.

Почетным донорам на пенсии перечисляют компенсацию за коммуналку в размере 50% каждый месяц, а тем, кто живет в частных домах, — компенсацию в размере 50% за топливо.

Жителям, у которых есть знаки отличия «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», полагается бесплатный проезд в транспорте Московской области.

Почетным донорам доступны и другие льготы: оплачиваемый отпуск в удобное для них время года и внеочередное оказание помощи врача, приоритетное приобретение льготных путевок в санатории.