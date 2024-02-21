Подмосковье 21 февраля 2024, 16:54 Волонтеры центра «Помощь СВОим» в Химках собрали 20 тонн гуманитарных грузов военнослужащим Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

В городском округе Химки собрали более 20 тонн гуманитарных грузов для бойцов спецоперации. Волонтеры центра «Помощь СВОим» собрали продукты питания, медикаменты, одежду и предметы первой необходимости.

В центре проводятся мастер-классы по плетению маскировочных сетей. С сентября прошлого года изготовили более 2,5 тысячи квадратных метров сетей.

Реклама

«Сейчас мы оказываем помощь бойцам мотострелковых батальонов, отправляем посылки в госпитали и поддерживаем военнослужащих других подразделений. Важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку и помощь. Я благодарю всех неравнодушных жителей», — прокомментировала организатор волонтерского центра «Помощь СВОим» Анастасия Власкина.

Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова поблагодарила организатора волонтерского центра.

«Она смогла сплотить и объединить десятки неравнодушных граждан, которые помогают нашим бойцам. Изначально здесь было налажено только производство маскировочных сетей, а сейчас это уже полноценный центр, где делают нашлемники, сухие души, сети, свечи и многое другое», — подчеркнула Ольга Кириллова.

При активном содействии центра «Помощь СВОим» Ольга Кириллова продолжает помогать бойцам подразделения, в котором служил ее супруг. Он героически погиб в ноябре 2022 года при выполнении боевой задачи. Дмитрий Кириллов возглавлял военно-патриотический клуб «Сова» в Химках. Посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру Подмосковья за работу по защите прав бойцов СВО и их семей

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».