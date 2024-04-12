12 апреля 2024, 18:48
Волонтеры провели субботник на территории Никольского собора в Можайске
Волонтеры продолжают приводить в порядок общественные пространства округа. Очередной субботник они провели на территории Никольского собора.
«Почти каждый день мы выходим на субботники, чтобы также внести свой вклад в преображение округа после зимы. У ребят сейчас каникулы, поэтому пока есть время, стараемся как можно больше помочь там, где это необходимо», — прокомментировала руководитель волонтерского движения Юлия Павлова.
Реклама
Активисты подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Следующие субботники запланировали в округе на 13, 20 и 27 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Волонтеры
Реклама
Реклама