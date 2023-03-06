Подмосковье 06 марта 2023, 14:57 Волонтеры помогут собрать одежду и восстановить документы для семьи из сгоревшего в Истре частного дома

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Пока семья Ладейщиковых была в гостях, их частный дом сгорел. Они потеряли в пожаре все свое имущество. Помочь погорельцам взялись волонтеры проекта «Нужные вещи».

Виктория с мужем на выходные уехали в гости. Собираясь к друзьям, они проверили работу котла и бойлера, поэтому звонок посреди ночи стал шоком. Дом вспыхнул из-за короткого замыкания, пожар потушили быстро, но спасать было уже нечего.

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«Такие причины нередки. С начала года у нас уже погибло четыре человека, [произошло] 65 пожаров, и четыре человека пострадало с начала года. Наиболее вероятная причина, как правило, это короткое замыкание электрической проводки», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по городскому округу Истра Илья Вишняков.

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Все документы и вещи сгорели. Сейчас семью приютила родственница. На помощь погорельцам пришли волонтеры проекта «Нужные вещи». Они помогут с услугами юриста для восстановления документов, сезонной одеждой и предметами первой необходимости. Виктория уже смогла подобрать вещи на складе проекта в Истре.

Сейчас Денису и Виктории предстоит процесс восстановления документов. После этого семья планирует перестроить дом, поэтому необходимы стройматериалы. Если у вас есть возможность и желание помочь, связаться с семьей можно по номеру телефона 8 (902) 440-39-00.

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