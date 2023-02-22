Подмосковье 22 февраля 2023, 19:30 «Мы вас не подведем». Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о поддержке участников СВО и их семей

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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил заботиться об участниках спецоперации и членах их семей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время онлайн-встречи военнослужащих со своими женами глава региона пообещал, что подмосковные власти не подведут бойцов.

«Мы здесь свою вахту несем и стараемся все эти задачи решать. Понимая, насколько вы переживаете, мы вас не подведем, поверьте», — обратился Андрей Воробьев к участникам спецоперации из Московской области.

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После этого военнослужащие пообщались по видеосвязи со своими женами и детьми. Семьи бойцов передали им слова поддержки и добавили, что ждут их домой с победой.

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Супруги участников СВО поблагодарили Андрея Воробьева за то, что он помогает решать вопросы семьям бойцов. Глава клуба жен Ольга Коростелева рассказала губернатору Подмосковья, что в регионе нет проблем с доступностью детских садов и школ. По ее словам, она много «путешествовала» по стране, и ей есть с чем сравнить. За комфортные условия она поблагодарила Воробьева от лица всех мам.