Подмосковье 15 мая 2023, 09:09 Волонтеры помогли расчистить пруд в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске

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Экологическая акция прошла около пруда в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске. Волонтеры убрали мусор, покосили траву и повесили памятки о том, как кормить уток и как сдать на переработку вторсырье.

Волонтеры и ученики школы № 9 регулярно убирают мусор с берегов пруда в микрорайоне Фетровой фабрики. В этот раз экологическую акцию поддержали муниципальные депутаты и администрация округа.

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Территорию привели в порядок: покосили траву, опилили деревья, покрасили ограждения и ограничители.

Кроме того, волонтеры нарисовали памятки о том, как кормить уток, которые летом живут на этом пруду. Также из памяток можно будет узнать, как правильно собирать и утилизировать вторсырье — пластик, стекло и макулатуру.

Ранее в Подмосковье прошла экологическая акция «Лес Победы». Принять участие в ней жителям региона предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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