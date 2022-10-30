Подмосковье 30 октября 2022, 22:01 Волонтеры Подмосковья приняли участие в военно-спортивной игре «Zарница — ЕР» в Подольске

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В Подольске прошла открытая военно-спортивная игра «Zарница — ЕР». Волонтеры и юнармейцы из Лыткарина, Домодедова, Ленинского округа и Подольска прошли полосу препятствий, марш-бросок и показали мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

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В соревнованиях участвовали как опытные «бойцы», так и недавно прибывшие. Подготовка у всех на уровне — пройти полосу препятствий ребятам не помешал даже дождь. Также на игре провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Равнодушных к игре в зарницу не осталось, а взрослые поностальгировали и вспомнили, как в школьные годы сами участвовали в таких состязаниях.

«Вернулся в школьные годы, точно такой же спортивный зал, точно такие же занятия были. Много девчонок, на удивление. Они такие целеустремленные, они хотят победить во всем», — отметил депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов.

Игру организовали депутаты местного отделения «Единой России» ко Дню добровольца Подмосковья.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что переселенцам из Белгородской области окажут помощь в трудоустройстве в Подмосковье.