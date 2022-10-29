Андрей Воробьев пообещал помочь с трудоустройством переселенцам из Белгородской области | 360°

Важное 29 октября 2022, 16:06 Андрей Воробьев пообещал помочь с трудоустройством переселенцам из Белгородской области Губернатор Воробьев: переселенцам из Белгородской области окажут помощь в трудоустройстве

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Жителям Белгородской области, которые прибыли 29 октября в Подмосковье, окажут необходимую поддержку и помогут с трудоустройством. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье приехали 398 человек. Все они жили в шести приграничных районах, которые регулярно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, напомнил губернатор.

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«Понимаю, что людям тяжело покидать родные места, но сейчас там небезопасно. ПВО работает практически каждый день», — добавил он.

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Андрей Воробьев уточнил, что в основном в Московскую область прибыли женщины и дети, среди них восемь малышей до года. Их разместили в пунктах временного проживания на базе детских лагерей.

«Наши гости будут жить столько, сколько потребуется. Всех размещаем по семейному типу — для каждой семьи отдельный номер», — подчеркнул он.

По словам губернатора, после адаптации жителям Белгородской области помогут решить вопрос с записью детей в детсады и школы. Желающим окажут помощь с трудоустройством.

«На следующей неделе сотрудники центров занятости поедут во все пункты временного размещения и предложат вакансии, которые есть в Подмосковье, у нас их почти 100 тысяч», — заключил Воробьев.