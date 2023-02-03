Подмосковье 03 февраля 2023, 16:40 Волонтеры Павловского Посада организовали музыкальные занятия с детьми из социального центра

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Волонтеры из организации «В теме добра» из Павловского Посада помогают детям в сложной жизненной ситуации. В социальном центре они танцуют и играют на музыкальных инструментах вместе с ребятами.

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Руководитель организации Елена Петрова рассказала, что многие люди старшее 55 лет хотят делиться своими знаниями и опытом с младшим поколением. Так, волонтеры придумали проект «Ты не одинок», в рамках которого они проводят занятия с детьми из социального центра, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Дети учатся танцевать и играть на музыкальных инструментах. Одна из игр заключается в том, что они должны взять в руки разные предметы и вместе попасть в ритм. Со старшими детьми волонтеры играют в настольные игры.

«Приятно видеть, как они раскрываются. Когда ты видишь, что ребенок совсем закрытый, начинаешь с ним разговаривать, искать ключи. А уже в следующий раз он встречает тебя с улыбкой», — поделилась волонтер Мария Травникова.

Организация будет и дальше развивать волонтерство среди пенсионеров.

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