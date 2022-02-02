Волонтеры начали помогать врачам в Дубне справиться с нагрузкой из-за новой волны коронавируса

В одной из поликлиник Дубны с этой недели начали дежурить волонтеры. Пока их 14, работают посменно. Они помогают врачам справиться с большим наплывом пациентов. Пока студенты еще только входят в курс дела и в основном помогают вести документацию.

Источник фото: телеканал «360»

Нагрузка на вызовы возросла в 2-3 раза, говорят врачи. В сутки — около 120 заявок на трех специалистов. Каждый терапевт обходит по 40 человек в день, потом заносит информацию о больных в регистры, бланки и только в полночь может пойти домой. В поликлиниках на приеме ситуация не лучше.

«На прием приходят, в понедельник около 400 человек было, была колоссальная нагрузка, работали все, подключали узких специалистов, заведующая очень помогала», — рассказала врач-терапевт городской больницы Дубны Полина Лукина.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Дубны Сергей Куликов встретился с врачами. Заведующая поликлиникой объяснила, что потоки пациентов разводят — больных с признаками ОРВИ принимают в одном крыле, жителей с другими симптомами — в другом.

Источник фото: телеканал «360»

Количество персонала в строю постоянно меняется. В пиковый период в поликлиниках работали только 40 процентов врачей и медсестер.

«Мы стараемся помогать, сегодня отрабатываем вместе с волонтерами, чтобы ускорять работу, плюс помогаем с техникой для вызовов, автомобили предоставляем, всю помощь оказываем больничному корпусу», — сказал глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Продолжается и кампания по вакцинации. Из-за непростой ситуации врачи готовы идти навстречу пациентам и делают прививку без предварительной записи.