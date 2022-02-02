Новый подвид «омикрон»-штамма выявили в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России выявлен новый подвид «омикрон»-штамма — ВА.2. Ее слова привел Telegram-канал URA.RU.

По ее словам, подвид штамма обнаружили в Москве, Башкортостане, Ростовской области и Марий Эл.

Также Попова отметила, что мутация ВА.3 на территории Российской Федерации не найдена.

Глава ведомства рассказала, что этот подвид доминирует в Дании, где на него приходится 82% случаев среди всех зараженных.

Впервые «омикрон»-штамм ученые обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года, у этого варианта есть четыре подвида: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3.

Датский институт сывороток опубликовал исследование, в котором отметил, что подвид BA.2 более опасен, чем BA.1, но вакцинация снижает распространение вируса.

Ранее группа ученых из Орегонского университета здоровья и наук в своей статье заявила, что человек получит «супериммунитет» против коронавируса, если полностью вакцинируется и переболеет ковидом, вызванным «омикроном». В этом случае антитела нейтрализуют все возможные варианты вируса.