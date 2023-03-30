Подмосковье 30 марта 2023, 16:25 Волонтеры из Звенигорода начали готовить сухпайки с горячими блюдами для бойцов СВО

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Волонтеры из Звенигорода начали готовить сухпайки с горячими блюдами для бойцов СВО. Благодаря дегидратору супы долго хранятся и сохраняют вкус.

Волонтеры объединения «Помощь военным ZV» шьют для земляков теплые вещи и белье, маскировочные сети, непромокаемые накидки. Вместе с гуманитарной помощью отправляют сухой душ, окопные свечи, противопролежневые подушки своего производства. Однако самым востребованным продуктом местного производства стал гороховый суп.

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«У нас есть <…> дегидратор. В процессе сублимации ингредиенты высушиваются, поэтому они долго могут храниться. Затем, когда заваривают кипятком, этот суп раскрывает свои свойства и вкус. Почти не отличить от свежеприготовленного», — рассказала волонтер Елена Гартунова.

Процесс дегидрации занимает около 10 часов, после чего полученные ингредиенты фасуют. Так готовят щи, кашу с мясом и блюда по фирменному рецепту.

Кроме того, волонтеры собирают средства для покупки дорогостоящего оборудования, необходимого для бойцов СВО.

«Раз в месяц у нас получается кругленькая сумма, и мы можем спокойно закупить три квадрокоптера. Закупили восемь прицелов высококачественных, сейчас мы проводим сбор на пикап. Как только мы соберем, купим, я его туда отгоню», — сказал организатор волонтерского объединения «Помощь военным ZV» Даниил Осипов.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с волонтерами и узнал, что им необходимо для работы. Он пообещал помочь приобрести современные швейные машины, сушилку для сублимации продуктов и размотчики для тяжелых рулонов ткани.

Стать участником объединения «Помощь военным ZV» может каждый. Волонтерский пункт находится по адресу: улица Чехова, 11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь бойцам СВО. Регион помогает 27 войсковым частям. По словам губернатора, силовые структуры принимают в этом большое и заметное участие.

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