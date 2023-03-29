29 марта 2023, 14:09
Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь бойцам СВО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за содействие в поддержке бойцов СВО. Регион помогает 27 войсковым частям. По словам губернатора, силовые структуры принимают в этом большое и заметное участие.
Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов Подмосковья и поблагодарил коллег за помощь, оказываемую участникам СВО.
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«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что в этой работе участвуют и жители, предприниматели Подмосковья. Они собирают гуманитарную помощь, приходят в волонтерские пункты — их адреса можно узнать на портале volontermo.ru.
Активисты Московской области сортируют и передают гуманитарные грузы на передовую. На днях одна из фур отправилась из Балашихи в Луганск, Донецк, Волноваху и Мариуполь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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