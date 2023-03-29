Важное 29 марта 2023, 14:09 Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь бойцам СВО

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за содействие в поддержке бойцов СВО. Регион помогает 27 войсковым частям. По словам губернатора, силовые структуры принимают в этом большое и заметное участие.

Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных органов Подмосковья и поблагодарил коллег за помощь, оказываемую участникам СВО.

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«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что в этой работе участвуют и жители, предприниматели Подмосковья. Они собирают гуманитарную помощь, приходят в волонтерские пункты — их адреса можно узнать на портале volontermo.ru.

Активисты Московской области сортируют и передают гуманитарные грузы на передовую. На днях одна из фур отправилась из Балашихи в Луганск, Донецк, Волноваху и Мариуполь.

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