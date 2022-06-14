Волонтеры из Подмосковья помогли вернуть хозяевам собаку из Мариуполя

Волонтеры из Подмосковья помогли псу по кличке Евро воссоединиться с мариупольскими хозяевами, которые потеряли его при эвакуации в Москву. Собаку специально привезли в Россию.

Владельцы собаки так скучали по питомцу, что обратились к волонтерам Московской области, выполнявшим гуманитарную миссию, с просьбой помочь найти его. Вместе с добровольцами пса искал командир освобождавшего Мариуполь девятого полка Народной милиции ДНР Спартак. Евро обнаружили у соседей его хозяев. А сейчас он уже в России, куда проделал долгий путь вместе с командиром.

«Поступил звонок о том, что нужно помочь забрать и спасти собачку, которую хозяева оставили в Мариуполе», — рассказал Спартак.

Евро отправился в Ростов на КамАЗе. В кабине для него были корм, вода. А долгожданное воссоединение с хозяевами состоялось на границе.

В девятом полку в шутку предложили вместо «непатриотичной» клички Евро дать псу новую — например, в честь командира.

Ранее путь из Мариуполя вместе с волонтерами проделал питбуль Адольф, который числился в штате украинского нацбата как служебная собака и побывал в сырых подвалах «Азовстали». Волонтер из Рязани подарил пса главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Тот очень обрадовался и пообещал переименовать нового питомца в Борза.