Кадыров похвастался подаренным ему питбулем из «Азовстали»

Волонтер из Рязани Юрий Кованов в знак уважения за четкую позицию по спецоперации на Украине подарил главе Чечни Рамзану Кадырову питбуля, который побывал в подвалах «Азовстали» и сегодня прибыл в Грозный. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни назвал подарок «по-настоящему приятным». Он напомнил, что пес проделал долгий путь из Мариуполя.

«Некоторое время он находился на территории металлургического комбината „Азовсталь“. <…> Спустя время был обнаружен волонтерами и увезен в безопасное место в числе других своих собратьев», — рассказал Кадыров.

Это была служебная собака, числившаяся в штате украинского нацбата. Ей даже официально выдавали продовольственный паек.

Он назвал питбуля Борзом, отметив, что это чеченская кличка отражает его «непоколебимый характер». Теперь Борз будет сторожить дом главы Чечни. Раньше пса звали Адольфом.

«Проведенное время в сырых подвалах „Азовстали“ никак не повлияли на Борза. Он все тот же лучший друг человека, готовый во что бы то ни стало оберегать наше спокойствие», — подытожил Кадыров.