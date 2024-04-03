Подмосковье 03 апреля 2024, 19:49 Волонтеры из Ногинска сплели более двух тысяч квадратных метров сетей для СВО Телеканал «360»

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Волонтерская группа «Вместе Za наших» из Ногинска плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. С сентября прошлого года для фронта изготовили около 2,5 тысячи квадратных метров сетей.

Кроме маскировочных сетей они создают костюмы «Леший», которые используются разведчиками, снайперами и атакующими подразделениями. Волонтеры также занимаются сбором гуманитарной помощи. К каждой отправке добавляют игрушечных чебурашек, сделанных детьми.

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Любой желающий может стать волонтером. Всю необходимую информацию можно найти в Telegram-канале группы «Вместе Za наших».

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