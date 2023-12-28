Подмосковье 28 декабря 2023, 13:27 «Внимания много не бывает». Андрей Воробьев — о поддержке семей участников СВО в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников СВО в Подмосковье

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Подмосковье ведет активную работу по поддержке семей военнослужащих и восстанавливает жилые дома и социальную инфраструктуру в новых регионах. О важности проявления внимания и заботы тем, кто в этом больше всего нуждается, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Подмосковье оказывает особое внимание семьям участников СВО. Пока отцы и сыновья на передовой, об их близких заботятся представители органов власти разных уровней — им помогают решить возникающие вопросы и проблемы, для них проводят праздничные мероприятия.

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«Здесь время не должно ни в коем случае влиять на количество решаемых вопросов и задач, которые возникают у семьи. Мы стараемся, стараются волонтеры», — отметил Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Еще одно важное направление работы — восстановление домов в новых регионах России. За Подмосковьем закрепили Новоазовский и Тельмановский районы ДНР, а также часть Мариуполя. Там уже привели в порядок дома, школы, больницы и дороги, благодаря чему многие смогли вернуться к привычной жизни на своей родине.

Все это наш долг, мы делаем это от чистого сердца, но я точно могу сказать, что там живут очень благодарные люди, которые прошли через очень тяжелые испытания. Андрей Воробьев

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