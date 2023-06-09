09 июня 2023, 16:49
Волонтеры из Ногинска начали изготавливать маскировочные костюмы для бойцов СВО
Инициативная группа из Ногинска плетет маскировочные сети для бойцов СВО. Теперь волонтеры начали сами изготавливать костюмы «лешего», которые достаточно проблематично купить в магазине.
«Богородские Берегини» из Ногинска каждый день изготавливают маскировочные сети, костюмы и одежку для бойцов СВО. Большим спросом на передовой пользуются костюмы «Лешего». Член инициативной группы Наталья Елфимова отметила, что цвет маскировки подбирается в зависимости от местоположения бойцов — на песчаной местности или в растительной зоне.
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Вес такой накидки составляет примерно два килограмма. Важно, что случайный порыв ветра не сдует маскировку. Плетутся костюмы из подручных средств: тюля, мешков и канатов. При изготовлении накидки волонтеры не используют материалы, которые будут блестеть или создавать блики.
Костюм «Лешего» плетут в течение десяти дней. Сейчас волонтеры также занимаются производством обмоток на снайперские винтовки.
В ближайшее время инициативная группа отправит очередную посылку в зону СВО. Кроме сетей и костюмов волонтеры отправляют сигареты и сладости, а также «армейский душ».
«Вот это „армейский душ“. Здесь инструкция, как использовать, полотенце, губка, пропитанная специальным гелем. Ребята намачивают губку. Она вся пенится, они моются и вытираются полотенчиком», — заявила руководитель инициативной группы «Богородские Берегини» Валентина Лобачева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки семей участников СВО. По его словам, в каждом округе Подмосковья работают центры поддержки, куда могут обратиться военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, а также их родные.
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