Подмосковье 09 июня 2023, 16:49 Волонтеры из Ногинска начали изготавливать маскировочные костюмы для бойцов СВО

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Инициативная группа из Ногинска плетет маскировочные сети для бойцов СВО. Теперь волонтеры начали сами изготавливать костюмы «лешего», которые достаточно проблематично купить в магазине.

«Богородские Берегини» из Ногинска каждый день изготавливают маскировочные сети, костюмы и одежку для бойцов СВО. Большим спросом на передовой пользуются костюмы «Лешего». Член инициативной группы Наталья Елфимова отметила, что цвет маскировки подбирается в зависимости от местоположения бойцов — на песчаной местности или в растительной зоне.

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Вес такой накидки составляет примерно два килограмма. Важно, что случайный порыв ветра не сдует маскировку. Плетутся костюмы из подручных средств: тюля, мешков и канатов. При изготовлении накидки волонтеры не используют материалы, которые будут блестеть или создавать блики.

Костюм «Лешего» плетут в течение десяти дней. Сейчас волонтеры также занимаются производством обмоток на снайперские винтовки.

В ближайшее время инициативная группа отправит очередную посылку в зону СВО. Кроме сетей и костюмов волонтеры отправляют сигареты и сладости, а также «армейский душ».

«Вот это „армейский душ“. Здесь инструкция, как использовать, полотенце, губка, пропитанная специальным гелем. Ребята намачивают губку. Она вся пенится, они моются и вытираются полотенчиком», — заявила руководитель инициативной группы «Богородские Берегини» Валентина Лобачева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки семей участников СВО. По его словам, в каждом округе Подмосковья работают центры поддержки, куда могут обратиться военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, а также их родные.

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