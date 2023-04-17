Подмосковье 17 апреля 2023, 14:12 Волонтеры из Истры отправили к Пасхе 1,5 тысячи посылок с куличами для бойцов СВО

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Волонтеры из Истры перед Пасхой отправили полторы тысячи посылок с куличами для бойцов СВО. Вместе с гостинцами подарки для солдат передали ученики школ округа.

Куличи для бойцов испекли на хлебозаводе в Дедовске, а крашеные яйца сложили в разукрашенные школьниками коробки.

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«У них это здорово получилось. Наша задача как администрации все это упаковать должным образом в индивидуальную посылку для каждого бойца», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В посылки добавили именные открытки и подписали адресатов. Их доставили из Истры ближайшим конвоем, бойцы получили подарки как раз к празднику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Пасхой в своем Telegram-канале.

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