Общество 16 апреля 2023, 00:36 Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил россиян с Пасхой Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил россиян с Христовым Воскресеньем Pxhere

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой. Пост с праздничной речью он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с Христовым Воскресеньем! Это день победы жизни над смертью, добра над злом», — отметил он.

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Глава Подмосковья призвал помнить, что, несмотря на вызовы судьбы и трудности жизни, добро всегда побеждает.

«И пусть в вашей жизни, в вашей семье будет как можно больше любви. С праздником!» — заключил он.

Накануне Пасхи губернатор Подмосковья провел встречу с вдовой протоиерея Михаила Васильева, который погиб в Херсонской области в ноябре 2022 года. В зоне специальной военной операции его считали ангелом-хранителем. Бойцы назвали протоиерея «батюшка ВДВ».

В московском храме Христа Спасителя началась пасхальная служба. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию. В 2023 году Пасха выпала на 16 апреля. Сам праздник традиционно проходит в воскресенье, но церковные богослужения начались еще вечером Великой субботы. В Иерусалиме 15 апреля сошел Благодатный огонь. Его доставили в столицу спецбортом.