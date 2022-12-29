Подмосковье 29 декабря 2022, 14:29 Волонтеры из единого расчетного центра провели праздник для детей с нарушениями развития в Воскресенске

Читать 360tv в

Новогодний марафон добра провели в МосОблЕИРЦ Воскресенска. Волонтеры устроили праздник с подарками для ребят из местного центра социального обслуживания.

Реклама

На театрализованном представлении дети отправились в путешествие сквозь метель навстречу Деду Морозу. Для этого ребятам потребовалось преодолеть сугробы, перепрыгнуть льдины, собрать снежки и загадать самое лучшее новогоднее желание, которое обязательно сбудется.

«Праздник получился теплым, душевным! Мы первый раз участвуем в „Марафоне добра“ и очень волновались. Хотелось, чтобы ребята почувствовали наше тепло и заботу», — говорит начальник управления МосОблЕИРЦ «Воскресенск» Владислава Ермакова.

После спектакля были игры, танцы, хороводы и, конечно, подарки. Дети получили их из рук сказочных персонажей.

В комплексном центре проходят реабилитацию 30 детей с нарушениями развития. Здесь с ними занимаются врачи, педагоги, психологи. У каждого мальчика и девочки своя непростая история. Гостей из МосОблЕИРЦ ребята встретили с большой радостью и благодарностью.

«Праздник в Воскресенске завершил наш новогодний „Марафон добра“. В этом году сотрудники МосОблЕИРЦ поздравили более 200 ребят в 11 городах Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.