Подмосковье 29 мая 2023, 15:54 Волонтеры из Балашихи передали 10 маскировочных сетей в зону СВО

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Волонтеры сообщества «Сетевые пчелки» из Балашихи передали новую партию своих изделий бойцам СВО. Они изготовили 10 маскировочных сетей размером три на шесть метров.

Сделанные волонтерами сети используют для маскировки боевой техники, инженерных сооружений, блиндажей и окопов. Гуманитарный груз в зону СВО доставит Российский союз офицеров запаса.

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«Плести сети нас научили коллеги из сообщества „Железный тыл“ в микрорайоне Саввино. Размер у изделий универсальный, он позволяет закрывать траншеи и технику, также можно соединять несколько сетей при помощи шнура», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Сегодня в сообществе «Сетевые пчелки» трудятся 77 человек. Они плетут маскировочные сети в двух цехах, расположенных в микрорайоне Авиаторов и в молодежном центре «Семья». В планах отрыть еще три цеха в разных частях города.

Сегодня в Балашихе работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО — в местном отделении партии «Единая Россия» и в городской Общественной палате. Они открыты с 8:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 в выходные. Адреса, контакты и график работы других пунктов опуликованы на сайте volontermo.ru.

Также можно обратиться за помощью в Центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра «Семья». Он находится по адресу Московский проезд, дом № 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.

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