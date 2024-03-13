Подмосковье 13 марта 2024, 16:51 Волонтеры ДК «Лунево» из Химок изготовили более тысячи маскировочных сетей для бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Мастер-класс по созданию маскировочных сетей прошел в доме культуры «Лунево» в Химках. В нем приняли участие школьники, пенсионеры и супруги военнослужащих. Всего на базе учреждения волонтеры создали более одной тысячи маскировочных сетей общей площадью более восьми тысяч квадратных метров.

С начала декабря 2022 года в «Лунево» проведено несколько подобных мастер-классов. Данный вид маскировки способен спасти жизни нашим бойцам, а также защитить технику от дронов и тепловизоров.

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«Мастер-классы в Лунево проводятся еженедельно. Стоит сказать, что неравнодушные жители плетут сети не только на мастер-классах, а делают это каждый день», — рассказала лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Кроме того, рамки для создания сетей установлены также в храме Покрова Пресвятой Богородицы, школе и детском саду на территории Луневского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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