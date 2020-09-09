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    09 сентября 2020, 17:25

    Волонтеров Балашихи наградили за помощь нуждающимся на пике пандемии

    Анастасия Аброськина

    Волонтеров из подмосковной Балашихи поблагодарили за помощь нуждающимся жителям в условиях пандемии. Им вручили награды от главы округа Сергея Юрова. Все, кто получил их, поддержали в трудный период пожилых людей, многодетные семьи и не только.
    Волонтеров Балашихи наградили за помощь нуждающимся на пике пандемии | Изображение 1

    На церемонии награды вручила заместитель главы округа Лилия Татевосян. Она отметила, что волонтеры помогли пенсионерам, семьям, людям с хроническими заболеваниями.

    И вы вправе считать, что спасли много жизней своей работой. Помогать нуждающимся в таких условиях, невзирая на опасность, рискуя собой, было героизмом. Спасибо вам!

    Лилия Татевосян.

    Активисты получили восемь благодарственных писем. Вручили их воспитанникам четырех социальных центров — «Мы вместе», «Семья», «Новый свет» и «Спутник».

    Волонтеров Балашихи наградили за помощь нуждающимся на пике пандемии | Изображение 2

    После награждения Лилия Татевосян пообщалась с волонтерами на другие темы. Например, обсудили перспективы строительства молодежного центра в микрорайоне Железнодорожный.

    Ранее волонтеров Балашихи поблагодарили глава округа Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Новости SMI.FM