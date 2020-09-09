Волонтеров Балашихи наградили за помощь нуждающимся на пике пандемии

На церемонии награды вручила заместитель главы округа Лилия Татевосян. Она отметила, что волонтеры помогли пенсионерам, семьям, людям с хроническими заболеваниями.

И вы вправе считать, что спасли много жизней своей работой. Помогать нуждающимся в таких условиях, невзирая на опасность, рискуя собой, было героизмом. Спасибо вам! Лилия Татевосян.

Активисты получили восемь благодарственных писем. Вручили их воспитанникам четырех социальных центров — «Мы вместе», «Семья», «Новый свет» и «Спутник».

После награждения Лилия Татевосян пообщалась с волонтерами на другие темы. Например, обсудили перспективы строительства молодежного центра в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее волонтеров Балашихи поблагодарили глава округа Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.