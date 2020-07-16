Волонтеров Балашихи поблагодарили за работу в период пандемии

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Глава Балашихи вручил благодарственные письма 55 волонтерам. Сергей Юров также поблагодарил председателя Общественной палаты Балашихи Елену Жарову за активную работу и преданность делу.

«Когда только начиналась пандемия, очень приятно, что наряду с врачами, органами власти, первыми, кто откликнулся на призыв — это была наша Общественная палата и волонтеры. Сегодня есть возможность собраться в чуть более расширенном формате, посмотреть друг другу в глаза и сказать еще раз огромные слова благодарности за ваше небезразличное отношение к городу, к нашим жителям», — сказал Сергей Юров.

Игорь Брынцалов вручил дипломы от Московской областной думы 14 волонтерам.

«Ваша забота помогла нам пройти эту сложную жизненную ситуацию. Если бы не было вас, был бы разрыв между нашими жителями и тем, что приходилось делать все эти дни. Поэтому огромные слова благодарности вам», — сказал Игорь Брынцалов.

Каждый день я понимала, что нужно идти, потому что мы нужны. Это было важно. Отдельные слова благодарности Игорю Юрьевичу — те средства индивидуальной защиты, которые передали в самом начале, много значили для нас, именно поэтому мы сохранили стопроцентный состав наших волонтеров Елена Жарова председатель Общественной палаты Балашихи

«Была оказана точечная помощь тем нуждающимся гражданам, которые были в ходе наших обзвонов, объездов выявлены. Мы старались не обойти стороной никого», — сказала Елена Жарова.

Она добавила, что волонтеры продолжают встречаться с подопечными и помогать им с покупкой лекарств и продуктов.

В период пандемии коронавируса в Балашихе на базе Общественной палаты работали 346 волонтеров — неравнодушные жители, представители городских общественных движений и бизнеса. Они доставляли продуктовые наборы и лекарства одиноким пожилым людям, ходили за продуктами, собирали комплекты средств индивидуальной защиты, оказывали адресную помощь многодетным семьям и малообеспеченным жителям.